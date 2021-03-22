Москва, , 12:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предал собственных избирателей, радикально поменяв свою политическую линию в отношении войны в Донбассе. Об этом 22 марта заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко на телеканале «Россия 24».

«Чужим для своих стать очень легко, а своим для чужих никогда не станешь», — заявил Скубченко.

«Зеленский предал 73%, которые его поддержали, но для вот этих 25% он также остался этим лохом, о чём свидетельствует соответствующая надпись, которую написали под его должностью в его офисе», — указал он.

По его мнению, в этом смысле никакой двухвекторности в действиях президента Украины не наблюдается — он просто предал своих избирателей.

«Зеленский примерно до конца 2019 года — это был один Зеленский. Я напомню, как он относился к Минским соглашениям, по поводу мира, он говорил, будет договариваться хоть с чёртом. По поводу Минских соглашений он говорил, что они плохие, но не он их подписал, и выполнит от первого до последнего слова», — считает эксперт.

20 марта в Киеве протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями. Помимо прочего, они разбили окна в здании и облили краской центральный вход.

Акция протеста была связана с приговором Сергею Стерненко, который получил семь лет и три месяца лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика.