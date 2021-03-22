Красногорск, , 13:00 — REGNUM Подмосковью нужно перенимать передовые наработки в плане строительства инфраструктуры. Об этом 22 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

В качестве примера структуры, у которой можно перенять подобные навыки он назвал Министерство обороны России, которое, по его мнению, умеет производить строительные работы не только быстро, но и качественно.

«Все современные наработки я прошу перенять. В том числе и у Министерства обороны. Они строят быстро, качественно. И во всех других направлениях прошу самое эффективное применять в Подмосковье. Школы, поликлиники, переезды. Все, что имеет значение», — заявил Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Подмосковья готовятся к субботникам