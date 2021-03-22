Москва, , 12:56 — REGNUM Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при президенте России Владимире Путине, заявил 22 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, был ли у главы государства с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в ходе краткосрочного отдыха 20−21 марта президент РФ Владимир Путин был тепло одет в связи с суровой погодой в Сибири.

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