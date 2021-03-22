Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Крупная партия сыра европейского производства общим весом в 24 521 кг задержана сотрудниками Балтийской таможни совместно с сотрудниками Россельхознадзора. Принято решение о возврате груза отправителю, по факту попытки ввоза незаконного груза возбуждено административное производство.

Контрабандный сыр Балтийская таможня

Как сообщили 22 марта в пресс-службе таможни, три партии сыра, по документам — из Швейцарии, поступили на пароме в рефрижераторных полуприцепах на таможенный пост в порту Бронка. Получателем груза значилась петербургская фирма.

«В ходе проведения таможенного досмотра на сыре были обнаружены клейма, отличающиеся от указанных на этикетках к сыру. На отдельных головках с сыром клейма были плохо читаемы или затерты», — рассказала и.о. начальника таможенного поста Бронка Анна Мартынова.

В связи с этим было принято решение о досмотре всей партии совместно с сотрудниками Россельхознадзора. В результате все три партии были запрещены к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС. Балтийской таможней возбуждено административное дело по статье 16.3 (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС и РФ). Напомним, что ввоз сыра из Евросоюза и ряда других стран, объявивших санкции против России, запрещён с 2014 года в рамках ответных мер РФ.