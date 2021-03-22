Волгоград, , 13:00 — REGNUM Личность женщины, причастной к гибели новорождённого ребёнка в 2018 году в центре города Михайловка Волгоградской области, установили следователи. Подозреваемая оставила здорового младенца на холоде, сообщили 22 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело новорождённой девочки, завёрнутое в пелёнки и полиэтиленовые пакеты, обнаружили между гаражными боксами на улице Коммуны 21 февраля 2018 года. В марте 2021 года оперативники уголовного розыска и следователи установили личность матери — это 40-летняя жительница Михайловки. На допросе женщина рассказала, что у неё уже есть один ребёнок, который болен с рождения и требует постоянного внимания, поэтому ей сложно трудоустроится. Сожитель прекратил с ней отношения после того, как она забеременела. Опасаясь, что второй ребёнок родится с патологией, злоумышленница после домашних родов избавилась от младенца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился здоровым, а смерть наступила в результате переохлаждения.

Расследование уголовного дела продолжается. Психическое состояние женщины и её вменяемость на момент совершения преступления проверит судебная экспертиза.