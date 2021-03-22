Москва, , 13:01 — REGNUM Россия должна принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, такова сегодня обстановка в мировой политике. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 марта журналистам.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что санкционные устремления оппонентов Москвы нарастают, особенно это заметно на примере Вашингтона. Эти действия необоснованны и непредсказуемы, России придётся быть начеку.

Песков подтвердил, что в числе возможных угроз — отключение России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Как сообщало ИА REGNUM, ранее к отказу от использования подобных систем призвал глава МИД России Сергей Лавров.

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