Кувандык, Оренбургская область, , 12:54 — REGNUM В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ООО «СТЕЛЛА». Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2019 году компания в рамках муниципального контракта по нацпроекту осуществляла работы по благоустройству набережной реки Сакмара по улице М. Жукова в городе Кувандык. Глава фирмы в отчетных документах сознательно завысил стоимость и объем выполненных работ на общую сумму более 2,5 млн рублей, которые перечислены на расчетный счет коммерческой организации.

В результате городу причинен имущественный вред в особо крупном размере. В рамках уголовного дела на имущество обвиняемого коммерсанта на сумму свыше 1,160 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.