Москва, , 12:54 — REGNUM Все средства связи президента РФ Владимира Путина всегда находятся рядом с ним. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о местонахождении «ядерного чемоданчика» во время визита главы государства на отдых в Туву.

«Все необходимые средства связи, в том числе стратегической связи, постоянно находятся с президентом, где бы он ни был, будь то территория Российской Федерации или любой страны мира», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 марта посетили тувинскую тайгу.