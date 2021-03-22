Москва, , 12:56 — REGNUM Открытого диалога президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом 22 марта не будет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, правильно, сегодня нет такого в планах», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения 22 марта открытого диалога между двумя лидерами.

При этом Песков подчеркнул, что причиной этого стала неготовность со стороны США к такого рода контактам.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта глава Белого Дома Джо Байден сделал несколько резких заявлении в адрес президента РФ Владимира Путина, на что тот позднее в ответ пожелал своему американскому коллеге здоровья и напомнил ему детскую считалочку: «кто как обзывается, тот тем и называется».