Черкесск, , 12:54 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлено еще 17 человек, у которых подтвержден коронавирус. Общее число случаев заражения в регионе достигло 19 516, сообщили 22 марта в федеральном оперативном штабе.⠀Выписаны в связи с выздоровлением за последний день 29 человек, а общее число излечившихся от опасной болезни достигло 18 191 человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За все время пандемии в Карачаево-Черкесии не удалось спасти 69 пациентов, у которых болезнь вызвала осложнения, не совместимые с жизнью. Последний случай смерти от COVID-19 в регионе был зафиксирован 20 марта. По показателю смертности республика занимает последнее место в Северо-Кавказском федеральном округе.

В настоящее время число «активных» больных в Карачаево-Черкесии составляет 1256 человек. Из них только 113 госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах, сообщили 22 марта в региональном оперштабе.