22 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 14:21 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», в новой бело-синей расцветке, с космодрома Байконур вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 22 марта в социальной сети Facebook.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» Roscosmos.ru

«Виват Россия и Ура нашему «Роскосмосу». Это вам не Голливуд от Маска, тут всё по-настоящему. Спокойно, выверено и точно. Россия — хозяин космоса», — поделился своим мнением Павел С.

Некоторые пользователи столкнулись с тем, что, несмотря на успешный запуск российской ракеты, многие комментаторы почему-то выступили с критикой. Люди отметили, что в комментариях под новостями о даже безуспешных запусках ракет американского бизнесмена Илона Маска наблюдается совершенно иная картина.

«Вот почему-то если Маск запускает ракету, все начинают чирикать, мол, «молодец», «гений» и т.д. Но когда запускают наши, то все заводят: «деньги в никуда», «а сколько украли» и пр. Откуда столько щенячьего восторга от Маска?» — задаётся вопросом Роман Д.

Ряд людей отметил, что запуск космических аппаратов Россией поставлен на поток, и, в отличие от конкурентов, к Российской Федерации обращается огромное количество стран для того, чтобы отправить в космическое пространство тот или иной вид спутника.

«Россия — великая космическая держава! И посмотрите, спутники какого количества стран были запущены с этой ракетой!» — отметил пользователь под псевдонимом «Мастера Златоуста-Питеру».

Часть граждан всё-таки посетовала на то, что Россия до сих пор использует классический способ запуска аппаратов в космос. Люди указали, что в Америке частные компании уже разработали системы многоразовых ракет.

«Вот интересно, сколько лет пройдет прежде, чем у нас построят многоразовые ракеты?» — пишет Сергей К.

Нашлись и те, кому нашлось, что ответить на данную претензию. Люди указали на то, что возможность создания и использования многоразовых ракет рассматривалась ещё во времена Советского Союза, но все страны решили отказаться от данного направления.

«СССР на счётах посчитал нерентабельность данного направления. США на практике это признали и закрыли эту тему. Но это не значит, что не надо продолжать искать новые технологические решения», — написал Владимир К.

Напомним, 22 марта на сайте «Роскосмоса» прошла онлайн-трансляция запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», впервые за 45 лет сменившей цветовую гамму с серо-оранжевой на бело-синюю, с космодрома Байконур.