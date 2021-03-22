Москва, , 12:52 — REGNUM Протесты 20 марта в Киеве наглядно показали, кто в действительности является источником политической власти на Украине. Об этом 22 марта заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко на телеканале «Россия 24».

«У нас закон не для всех работает. У нас власть, на самом деле, реальная, настоящая власть не у Зеленского. Она у улицы. И в субботу улица в очередной раз это показала», — заявил Скубченко.

По его словам, на Украине давно действует политика двойных стандартов в отношении протестующих, так что акции ультраправых националистов не встречают никаких препятствий со стороны правоохранительных органов, даже если они связаны с разгромом офиса президента.

«Этим людям можно: они вышли отмечать день рождения своего вождя. Судя по тому, что вторые сутки на Офисе президента красуется нацистская свастика, не исключено, что через месяц с такой же помпой они выйдут отмечать и день рождения Адольфа Гитлера, а полиция будет на это смотреть», — указал он.

20 марта в Киеве протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями. Помимо прочего, они разбили окна в здании и облили краской центральный вход.

Акция протеста была связана с приговором Сергею Стерненко, который получил семь лет и три месяца лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика.