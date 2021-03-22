Варшава, , 12:52 — REGNUM Во втором квартале текущего года (в период с апреля по июнь) в Польше появится более 4 млн доз вакцины против COVID-19 от компании Johnson & Johnson. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил 22 марта министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках пресс-конференции.

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Недзельский указал, что на прошлой неделе препарат компании Johnson & Johnson был одобрен для использования в Европейском союзе. Это четвертая вакцина, которую можно использовать в странах ЕС. В отличие от препаратов компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, вакцина Johnson & Johnson вводится одной дозой, а не двумя.

«Препарат, разработанный фирмой Johnson & Johnson, обеспечивает 85-процентную защиту от тяжелого протекания COVID-19 спустя две недели после вакцинации и 100-процентную защиту от госпитализации и смерти с 28 дня после вакцинации. Эта вакцина является безопасной», — добавил министр.