Омск, , 12:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 марта в министерстве здравоохранения региона.

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали 1295 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в Омской области выявлено 42 963 носителя коронавируса, выздоровели 34 318 человек.

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