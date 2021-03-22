Краснодар, , 12:51 — REGNUM Шведский форвард футбольного клуба «Краснодар» Маркус Берг покинет команду после окончания сезона 2020/21. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба клуба.

Берг перейдёт в шведский клуб «Гётеборг». Его действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2021 года. В связи с этим 34-летний нападающий принял решение вернуться на родину.

Берг выступал за «Гётеборг» с 2005 по 2007 год. В 2019 году он перешёл из «Аль-Айна» (ОАЭ) в «Краснодар». В нынешнем сезоне Берг сыграл в 15 матчах чемпионата России, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.