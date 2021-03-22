Ярославль, 22 марта 2021, 12:50 — REGNUM В Ярославле начал работу новый лабораторный комплекс Росздравнадзора, который будет заниматься контролем качества выпускаемых в России лекарств. Об этом рассказал на открытии министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
Лаборатория также займётся производством стандартных образцов препаратов, которые будут являться своего рода «эталоном» для последующего контроля. Затронул министр и такую важную тему, как онкологические заболевания. Современные технологии комплекса позволят шагнуть на новый уровень в этом вопросе, уверен Михаил Мурашко.
Лабораторный комплекс будет заниматься обучением молодых специалистов. Специально для этого при нём организована кафедра, обучаться на ней смогут студенты со всей страны.
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