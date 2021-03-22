Ярославль, 22 марта, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Ярославле начал работу новый лабораторный комплекс Росздравнадзора, который будет заниматься контролем качества выпускаемых в России лекарств. Об этом рассказал на открытии министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Yarregion.ru Открытие лаборатории в Ярославле

«Эта лаборатория оснащена самым-самым современным оборудованием. Высокочувствительным, которое позволяет контролировать, без преувеличения, качество любого лекарственного препарата. Лаборатория может выявлять фактически любые примеси в лекарственном препарате», — сказал министр.

Лаборатория также займётся производством стандартных образцов препаратов, которые будут являться своего рода «эталоном» для последующего контроля. Затронул министр и такую важную тему, как онкологические заболевания. Современные технологии комплекса позволят шагнуть на новый уровень в этом вопросе, уверен Михаил Мурашко.

«Хочу отметить, что в этой лаборатории сделаны все возможности для исследования препаратов для лечения онкологических заболеваний, что также крайне важно. Детей в том числе, поскольку в прошлом году председатель правительства и мы, занимались очень активно чтобы обеспечить наших детей качественными препаратами и в достаточном количестве. Поэтому это здание, эта лаборатория, это такой крупный объект, который позволит нам шагнуть просто на другой уровень», — рассказал министр.

Лабораторный комплекс будет заниматься обучением молодых специалистов. Специально для этого при нём организована кафедра, обучаться на ней смогут студенты со всей страны.