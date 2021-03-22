Красногорск, , 12:59 — REGNUM Инфраструктурные проекты на территории Подмосковья должны сдаваться с опережением графика. Соответствующее поручение 22 марта дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Летом должен быть завершен ЦКАД. Последние 25 км должны быть сданы до июля месяца. Кроме ЦКАД, у нас строятся большие федеральные объезды, расширяются магистрали, в частности, М-5 «Урал», начинается большой проект — строительство магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань», — заявил Воробьев.

По его словам, федеральные власти оказывают региону поддержку при строительстве перечисленных объектов. Поэтому Подмосковье должно реализовать их не только качественно, но и быстро.

«На следующей неделе (29 марта — 4 апреля — прим. ИА REGNUM) я прошу министра строительства доложить о принципах подхода к строительству объектов, которые позволят нам с опережающими темпами добиваться их сдачи, при высоком качестве», — подчеркнул глава региона.