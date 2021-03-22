Чебоксары, , 12:50 — REGNUM В Чувашии 11-летний школьник, который выжил после падения с 25-го этажа, перевели в отделение травматологии. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Ребёнка, который с 18 марта находился в реанимации, перевели в отделение травматологии и ортопедии. Борьба за его жизнь продолжается. В министерстве здравоохранения отмечают, что мальчик «находится в тяжёлом, но стабильном состоянии, в сознании».

С ребёнком и его родителями работают психологи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЧП произошло утром 18 марта в Новочебоксарске: 11-летний школьник выжил, упав с 25-этажного здания на припаркованную «Газель», что смягчило последствия и спасло ему жизнь. Ребёнка доставили в реанимацию, где провели операцию. Глава Чувашии Олег Николаев оценил происшествие как «чрезвычайную ситуацию», прокуратурой инициирована проверка.

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