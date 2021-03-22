Москва, , 12:49 — REGNUM В Кремле не исключают ни одну из потенциальных угроз в связи с санкциями США в отношении России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются по нарастающей», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, оценивают ли в Кремле возможность отключения России от SWIFT как серьёзную.

По его словам, данные действия со стороны представителей американской администрации «носят необоснованный и непредсказуемый характер», и в этой связи сложившаяся ситуация обязывает российские власти к тому, «чтобы быть начеку».