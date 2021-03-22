22 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили результаты исследования, в котором выяснилось, что на Сахалине оказалась наибольшая средняя заработная плата среди других регионов России.

Артур Савин, , 13:37 — REGNUM Исследование, согласно которому самой высокой зарплатой в России — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц — могут похвастаться нефтяники на Сахалине, вызвало горячие споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 22 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Илья Ефимович Репин. Бурлаки на Волге. 1873 (фрагмент)

"Сложили зарплату топ-менеджеров и работяг и написали среднее! Одни едят мясо, другие капусту, а в среднем все едят голубцы», — отметил Алексей К.

Некоторые комментаторы отметили, что на Сахалине действительно можно получать достаточно высокую зарплату, но достаётся она тем, кто готов заплатить за неё серьёзную цену.

«Некоторые докеры на Сахалине по линии шельфа и получают примерно по сотне, но они и работают без выходных, по приказам за двойную оплату. Когда они в смену в свою выходят, так на них без слёз смотреть нельзя. Но зато получают», — поделился своим мнением пользователь под псевдонимом Охотник Холмский.

Город Корсаков. Сахалин Albert Magnus

Большинство пользователей выразили своё недоверие приведённой средней цифре в 380 тыс. рублей. Граждане уверены, что столь высокая зарплата получается, только если сложить доходы простых работников с доходами их руководства.

«380 тысяч? Это что? Зарплату сложили директоров и работяг, и получилось 380?» — задаётся вопросом Иришка С.

Часть граждан выразила своё абсолютное несогласие с практикой выведения средней оценки заработной платы. Люди уверены, что данная схема позволяет создать приятную картину, которая является правдой лишь на бумаге.

«Кто-то реально получает, а народу — лишь объедки с барского стола. Надоели со своими «средними» зарплатами. Как показать, какие зарплаты, так к рядовым сотрудникам примазываются», — возмущается Светлана А.

Отдельные люди указали на то, что в исследовании не учитывается тот фактор, что на Сахалине одни из самых высоких цен на ряд продуктов и услуг в сравнении с другими регионами Российской Федерации.

Зарплата Evgeny

«И там же самые высокие цены. Отличное исследование», — написал Сергей М.

Нашлись и те, кто отметил, что, согласно приведённым данным, средняя зарплата по стране составила 44 тыс. рублей. Граждане уверены, что если из списка исключить Москву и Санкт-Петербург, то цифры окажутся не столь красивыми.

«Средняя зарплата, значит, 44 тысячи. А если без учёта Москвы и Питера?» — пишет Толик Н.

Напомним, 22 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому самой высокой зарплатой в России — в среднем около 380 тысяч рублей в месяц — могут похвастаться нефтяники на Сахалине.