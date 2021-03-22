Кызыл, , 12:49 — REGNUM На территории Тувы по итогам 2020 года выявлено пять нелегальных участников финансового рынка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе национального банка по республике, «чёрные» кредиторы незаконно выдавали займы жителям.

По словам заместителя управляющего финансовым учреждением Тамира Монгуша, мошенники предлагали деньги в долг без справок и поручительств под высокие проценты. В результате должники рискуют остаться без имущества, отдавая его в качестве залога.

«Нелегалы могут прибегнуть и к незаконным способам взыскания долга. В этом опасность таких мошенников. Если вы собираетесь оформить кредит или заём, то сначала выясните, легально ли работает кредитор», — отметил он.

Материалы по нарушителям, как отмечается, направлены в правоохранительные и надзорные органы.

Всего по стране за год была пресечена деятельность более 1,5 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Из них выдачей займов занималась 821 организация.

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