Москва, 22 марта, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В России утверждена долгосрочная программа развития производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 22 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Газовый баллон

По его словам, задача является приоритетной и создаст дополнительные возможности для развития территорий государства, в том числе Арктики и Дальнего Востока.

«Программа основана на комплексном подходе и направлена на диверсификацию источников поставок газа», — сказал Мишустин.

Глава правительства пояснил, что планируется активно использовать ресурсы Арктики и Дальнего Востока. В ближайшие 15 лет мощности должны вырасти в три раза.

Кроме увеличения производства, в планах — развитие потребления и экспорта СПГ. Например, сжиженный газ планируется более широко использовать в транспортном комплексе.