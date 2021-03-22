Вашингтон, 22 марта 2021, 12:59 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп 21 марта объявил, что создаст свою собственную социальную сеть. Пользователи «ВКонтакте» предположили, как будет называться новая платформа от Трампа.
«InstaTrump, TrumpBook, ВТрампе, Телетрамп, WhatsTrump, Trumpper», — провёл аналогию с попуярными сервисами Павел Васильев.
«Трампоклассники», — прокомментировал Egor Palkin.
«Трампапам», — предложила свой вариант Алина Капитонова.
«ВТрампе? Трамппер? Трамптьюб? Трампч? ФейсТрамп?» — рассуждает Антон Чекалов.
«Трампозоид», — предложил название Антон Харитонов.
Ранее аккаунт Дональда Трампа в социальной сети Twitter был навсегда заблокирован. Такое решение приняли представители компании в январе 2021 года из-за штурма Капитолия сторонниками политика.
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