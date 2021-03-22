Киев, , 12:49 — REGNUM Центральный вход в офис администрации президента Украины, разгромленный националистами, до сих пор не привели в порядок. Об этом сообщил 22 марта телеканал 112.ua.

Стены здания всё ещё исписаны лозунгами и оскорблениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, никакие работы по ликвидации последствий погрома не ведутся, отметили журналисты. Единственное, что было сделано — закрашена свастика, нарисованная на фасаде, двери в здание сняли, а дверные проёмы закрыли фанерой.

Журналисты отметили, что прохожие с интересом фотографируют здание, а некоторые фотографируются сами на фоне исписанных стен офиса Зеленского.

Напомним, ранее в пресс-службе офиса президента Украины заявили, что краску необходимо отмыть в течение 72 часов, в противном случае она въестся в гранит и сумма для восстановления первоначального вида здания возрастёт в разы.

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