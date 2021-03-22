Москва, , 12:46 — REGNUM Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвинили в получении взятки в размере более 31 млн рублей, доставлен в Басманный суд Москвы. Сегодня, 22 марта, здесь будет рассматриваться ходатайство о его аресте.

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Арестовать на два месяца — до 20 мая 2021 года — фигурантов дела пензенского губернатора попросило следствие, уточнили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан правоохранительными органами 21 марта по подозрению во взяточничестве. Также в рамках уголовного дела о коррупции также задержаны глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

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По версии следствия, Шпигель давал Белозерцеву взятки на общую сумму не менее 31 млн рублей. За это глава региона обещал ему поддержку при заключении государственных контрактов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для Пензенской области. Своей вины Белозерцев не признаёт.