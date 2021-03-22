Милан, Италия, , 12:45 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович побил очередной рекорд итальянской Серии А. Об этом 22 марта сообщает Lapadula News.

Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 15 голов в одном сезоне чемпионата Италии. Его возраст составляет 39 лет и 169 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Милан» победил «Фиорентину» со счётом 3:2. Один из голов забил Ибрагимович.

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