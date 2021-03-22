Омск, , 12:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 95 новых носителей коронавируса, в том числе 71 человек лечится амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в областном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За весь период пандемии в регионе подтверждено 42 963 случая заражения SARS-CoV-2.

За сутки выздоровели 33 омича. Общее число выздоровевших в регионе — 34 318 человек.

Напомним, 21 марта в Омской области было выявлено 96 носителей коронавируса, выздоровел 81 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В минздраве объяснили очередь из машин скорой помощи у омской МСЧ №4