Ереван, , 12:48 — REGNUM Вооруженные силы Армении должны в дальнейшем сохранять свой политический нейтралитет. Об этом 22 марта заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, представляя высшему командному составу нового главу генштаба страны Артака Давтяна, его слова приводит пресс-служба правительства республики.

«Я должен попросить, мы должны договориться, что нам следует сохранить священным принцип деполитизации вооруженных сил, принцип аполитичности в будущем», — сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что такой принцип нужен не лично ему, какому-либо человеку или группе людей.

«Это важный принцип, который нужен в первую очередь вооруженным силам», — добавил действующий глава правительства Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава генштаба страны Артак Давтян заявил, что армия республики будет сохранять нейтралитет в политических вопросах.

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