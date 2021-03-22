Ярославль, 22 марта 2021, 12:45 — REGNUM В Ярославской области льготы по транспортному налогу предоставят без заявления. Законопроект об этом в Ярославскую областную думу внёс губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Главными получателями льготы по этому налогу являются многодетные семьи, а также некоторые другие категории. Беззаявительный принцип предоставления льгот по транспортному налогу ещё с 1 января 2020 года предусматривает Налоговый кодекс. Между тем сам налог устанавливается региональными властями. Соответственно, они же могут менять и порядок предоставления льгот.
Предполагается, что льгота будет предоставляться всем имеющим на нее право, если сам льготник не написал заявление об отказе.
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