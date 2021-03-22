Ярославль, 22 марта, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ярославской области льготы по транспортному налогу предоставят без заявления. Законопроект об этом в Ярославскую областную думу внёс губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Главными получателями льготы по этому налогу являются многодетные семьи, а также некоторые другие категории. Беззаявительный принцип предоставления льгот по транспортному налогу ещё с 1 января 2020 года предусматривает Налоговый кодекс. Между тем сам налог устанавливается региональными властями. Соответственно, они же могут менять и порядок предоставления льгот.

«В связи с введением Налоговым кодексом Российской Федерации беззаявительного порядка предоставления налоговым органом налоговой льготы по транспортному налогу и при наличии у налогоплательщика нескольких транспортных средств проектом закона предлагается установить, что налоговая льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой транспортного налога», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что льгота будет предоставляться всем имеющим на нее право, если сам льготник не написал заявление об отказе.