Куала-Лумпур, , 12:44 — REGNUM Власти Малайзии приняли решение начать выплачивать 50 тыс. ринггитов (более $12,1 тыс.) в случае госпитализации после вакцинации от COVID-19. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения страны Адхам Баба.

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«При серьезных побочных эффектах, требующих длительной госпитализации, будет выплачиваться 50 тыс. ринггитов, — сказал он во время видеоконференции. — В случае получения инвалидности или смерти сумма возрастает в 10 раз».

Он отметил, что для этих целей правительство создало специальный фонд в размере $2,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Малайзии приняли решение о дальнейшем использовании вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca, несмотря на поступающую информацию о нежелательных побочных действиях препарата.

Адхам Баба пояснил, что властями предприняты все необходимые меры предосторожности при применении препарата, принимаются во внимание и медицинские противопоказания к его применению