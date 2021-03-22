Сосновский район, Челябинская область, , 12:44 — REGNUM В Челябинской области 44-летняя гражданка стала фигуранткой уголовного дела о даче взятки полицейскому. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошёл в Сосновском районе. Следователи считают, что гражданка пыталась дать сотруднику 30 тыс. рублей, чтобы избежать наказания за нарушение Правил дорожного движения. Но полицейский отказался от денег и сообщил своему руководству.

Сейчас решается вопрос о предъявлении даме обвинения. Расследование продолжается.