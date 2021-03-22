Москва, , 12:43 — REGNUM Власти Хорватии запустили проект по привлечению в страну так называемых «цифровых кочевников» — граждан из стран вне ЕС, в том числи из России, которые могут совмещать удаленную работу с отдыхом и проживанием в другой стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что, на длительный отдых (до 12 месяцев), совмещенный с работой, приехать может любой «удаленщик» или фрилансер из стран, не входящих в ЕС, в том числе и из Российской Федерации, а также члены семьи иностранца (жена, муж, дети).

Чтобы получить разрешение на временное пребывание в Хорватии нужно заполнить специальную онлайн-анкету, а затем получить визу в хорватском консульстве в Москве. В Хорватии надеются, что формат bleisure — совмещение отдыха и работы — привлечёт туристов в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хорватии заработали и запустили проект Safe stay in Croatia, нацеленный на безопасное пребывание туристов в стране.

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