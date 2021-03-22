Москва, , 12:42 — REGNUM Двойные стандарты украинской политики и правоохранительной системы наглядно проявились в связи с недавней акцией протеста у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 22 марта заявил украинский общественный деятель Александр Скубченко на телеканале «Россия 24».

«У нас протестанты протестантам рознь», — заявил Скубченко.

«Этим людям можно: они вышли отмечать день рождения своего вождя. Судя по тому, что вторые сутки на Офисе президента красуется нацистская свастика, не исключено, что через месяц с такой же помпой они выйдут отмечать и день рождения Адольфа Гитлера, а полиция будет на это смотреть», — указал он.

20 марта в Киеве протестующие забросали офис президента Украины Владимира Зеленского петардами и испортили фасад здания нецензурными надписями. Помимо прочего, они разбили окна в здании и облили краской центральный вход.

Акция протеста была связана с приговором Сергею Стерненко, который получил семь лет и три месяца лишения свободы по обвинению в похищении пророссийского политика.