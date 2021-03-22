Самарканд, Узбекистан, , 12:42 — REGNUM В узбекистанском Самарканде в честь Навруза открыли многофункциональный ледовый дворец Ice Arena стоимостью $25 млн, сообщает 22 марта агентство Kun.uz.

Комплекс расположился на территории 6,3 га. Арена способна вместить до 2 тыс. зрителей. Кроме того, в здании комплекса есть фитнес-зал, зал хореографии и торговый комплекс.

В ближайшее время на базе ледовой арены планируют открыть детскую хоккейную школу. В честь открытия комплекса выступил фигуристы из Литвы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко.

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