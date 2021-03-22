Москва, , 12:42 — REGNUM На вторичном авторынке России в феврале 2021 года продажи подержанных электромобилей выросли на 43% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Так, в прошлом месяце в России было перепродано 386 подержанных электрокаров. Среди них большая часть это модель Nissan Leaf (86%). В количественном выражении это 332 экземпляра.

Также в феврале на вторичном авторынке РФ было куплено 16 электрифицированных Chevrolet Bolt, девять единиц Tesla Model S, восемь штук Tesla Model 3, шесть автомобилей Tesla Model X и BMW i3, пять экземпляров Mitsubishi I-Miev, два Jaguar I-Pace и по одному электрокару Hyundai Ioniq и Hyundai Kona.

Напомним, по прогнозу аналитической компании Oxford Economics, в 2021 году ожидается рекордный годовой прирост доли электромобилей на мировом автомобильном рынке.

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