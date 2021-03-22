Красногорск, , 12:56 — REGNUM В Подмосковье необходимо разработать дополнительный механизм проверки домов с газовым оборудованием. Об этом 22 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

С подобной инициативой он выступил после взрыва бытового газа в одном из многоквартирных домов в Химках. По мнению главы региона, эта мера позволит снизить риск повторения подобных инцидентов на территории области.

«Я дал команды, чтобы с пятого по девятый этаж все было налажено. Всем, кто отвечает за безопасность, нам еще раз нужно очень внимательно, проактивно наблюдать и сопровождать дома, где газовые плиты и газовые колонки. Мы должны еще раз обратить внимание на все алгоритмы, которые помогут исключить подобные трагедии», — подчеркнул губернатор Московской области.