Казань, , 13:32 — REGNUM В Казани в 2021 году планируют модернизировать 4 котельные, более 11 км тепловых сетей, 0,5 км сетей горячего водоснабжения, реконструировать пять зданий котельных и одну дымовую трубу, капитально отремонтировать 18 зданий и 10 дымовых труб. Также в текущем году выведут из эксплуатации котельную на улице Космонавтов, 21 с переключением потребителей на собственный источник. На эти цели выделяется 251 млн рублей.

В прошлом году провели ремонт и реконструкцию теплоэнергетического комплекса на сумму в 256 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

По программе ремонта дорожно-уличной сети Казани планируется устройство сетей наружного освещения на 60 улицах, включая проезды и тротуары. По программе восстановления уличного освещения установят освещение на более чем 80 улицах в жилых массивах Вознесенское, Салмачи, Константиновка, Залесный, Новая Вишневка и других. Всего установят более 2,3 тыс. светоточек. Выполнять работы будут сотрудники АО «Казэнерго».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии в период с 11 сентября 2020 года по 12 февраля 2021 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства произошло 1106 аварий и инцидентов. Из них по водоснабжению — 882 аварии, по теплоснабжению — 71, 66 — по электроснабжению, во горячему водоснабжению — 60, по газоснабжению — 26, еще одна по водоотведению.

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