Вашингтон, 22 марта 2021, 12:39 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен направил правительству Намибии поздравления с Днем независимости. Соответствующее заявление опубликовала 21 марта пресс-служба внешнеполитического ведомства США.
По словам Блинкена, Намибию и США объединяет прочное партнерство, основанное на общих «демократических ценностях и приверженности верховенству закона». Благодаря совместным усилиям Вашингтона и Виндхук народам обоих государств обеспечены «свобода, безопасность и здоровье». Блинкен также подчеркнул, что на фоне глобальной пандемии коронавируса крайне важную роль играет сотрудничество между двумя странам по вопросам здравоохранения, построенное за 20 лет совместных инвестиций в борьбу с ВИЧ.