Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен направил правительству Намибии поздравления с Днем независимости. Соответствующее заявление опубликовала 21 марта пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

«От имени правительства Соединенных Штатов я поздравляю всех намибийцев с 31-й годовщиной независимости вашей страны», — отметил госсекретарь США.

По словам Блинкена, Намибию и США объединяет прочное партнерство, основанное на общих «демократических ценностях и приверженности верховенству закона». Благодаря совместным усилиям Вашингтона и Виндхук народам обоих государств обеспечены «свобода, безопасность и здоровье». Блинкен также подчеркнул, что на фоне глобальной пандемии коронавируса крайне важную роль играет сотрудничество между двумя странам по вопросам здравоохранения, построенное за 20 лет совместных инвестиций в борьбу с ВИЧ.

«Наши узы станут еще прочнее, если мы будем совместно бороться с изменением климата и развивать двустороннюю торговлю и другие связи, которые будут определять нашу дружбу на долгие годы», — добавил Блинкен.