Чебоксары, , 12:39 — REGNUM В Чувашии 24 марта ожидается тёплая и солнечная погода, воздух будет прогреваться до +5 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

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В ближайшие дни в республике ожидаются небольшие снегопады, но уже 24 марта начнётся потепление, температура поднимется до +5 градусов тепла. В связи с приходом климатической зимы начнут таять сугробы, высота которых в целом по Чувашии превышает 47 см, а в Канаше и селе Порецкое достигает 67 см. На дорогах возможна гололедица.

По расчетам Гидрометцентра, до конца марта средняя температура будет на один градус выше климатической нормы. Осадки прогнозируются в конце марта в виде снега с дождём, при этом может выпасть половина месячной нормы, что усложнит прохождение паводка.

По предварительным данным синоптика-любителя, вскрытие рек прогнозируется во второй декаде апреля, максимальные уровни воды могут превысить среднемноголетние значения на один метр.