Пермь, , 12:37 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 126 случаев заражения коронавирусом, что на три меньше предыдущего показателя, сообщает 22 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах лечение получают 32 человека, а еще 94 пермяка находятся дома под меднаблюдением. Среди носителей коронавируса трое детей.

С конца марта в регионе выявлен 50 161 случай заражения. Выздоровели 44 179 человек. На сегодняшний день в клиниках пребывает 821 пациент с COVID-19.

Жертвами заболевания стали 1896 пермяков. За последние сутки подтверждено шесть летальных исходов.