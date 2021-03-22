Тирасполь, , 12:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) ухудшается, из-за чего почти не осталось мест в медицинских учреждениях. Об этом 22 марта сообщил глава ПРМ Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.

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"На заседании Оперштаба доложили о 97% загруженности, а это говорит о том, что буквально день — и госпитализировать вновь поступаемых больных коронавирусом будет некуда. Решено открыть филиал госпиталя в бендерском Центре матери и ребенка, что позволит обеспечить стационарным лечением больше 300 пациентов», — написал Красносельский.

Он также сообщил, что в Приднестровье не стали, как во время второй волны пандемии, создавать инфекционные госпитали на базе Суворовского училища, Кадетского корпуса и оздоровительного лагеря «Днестровские зори. В этот раз, по словам главы ПМР, COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме, поэтому пациентам всё чаще нужна не просто контролируемая изоляция, а полноценное медицинское сопровождение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье, согласно официальным данным на 22 марта, за время пандемии выявили 37 364 носителя SARS-CoV-2, в том числе 203 — за последние сутки.

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