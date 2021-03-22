Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM Арбитраж Ростовской области 30 марта 2021 года рассмотрит банкротный иск к ООО «Шахта «Октябрьская-Южная», которое занимается добычей угля в Ростовской области. Истцом в деле о несостоятельности выступает налоговый орган, а основанием послужила многомиллионная задолженность по налогам и сборам, передаёт ИА REGNUM.

Банкротный иск поступил в суд от инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону в конце февраля 2021 года. Дело приняла судья Бычкова.

Налоговая служба просит применить упрощенную процедуру банкротства.

«Заявление мотивировано наличием задолженности в размере 40 178 503,3 рубля», — отмечается в материалах дела.

В качестве арбитражного управляющего для шахты предлагается член ассоциации арбитражных управляющих «Евразия» из Москвы.

Напомним, ранее иск о несостоятельности получило угледобывающее предприятие группы «Мечел» — АО «Холдинговая компания «Якутуголь».