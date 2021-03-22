Многомиллионный долг обернулся проблемами для ростовской угольной шахты
Ростов-на-Дону, 22 марта, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области 30 марта 2021 года рассмотрит банкротный иск к ООО «Шахта «Октябрьская-Южная», которое занимается добычей угля в Ростовской области. Истцом в деле о несостоятельности выступает налоговый орган, а основанием послужила многомиллионная задолженность по налогам и сборам, передаёт ИА REGNUM.
Банкротный иск поступил в суд от инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону в конце февраля 2021 года. Дело приняла судья Бычкова.
Налоговая служба просит применить упрощенную процедуру банкротства.
В качестве арбитражного управляющего для шахты предлагается член ассоциации арбитражных управляющих «Евразия» из Москвы.
ООО создано в феврале 2014 года. На 2020 год численность его работников превышала 150 человек. Уставный капитал шахты — 25 тыс. рублей. Владелец — Олег Калюжин, директор — Сергей Калашников. У ООО есть лицензия на разведку и добычу полезных ископаемых в участке Поля шахты имени Михаила Чиха, выданная в феврале 2015 года. Она действительна до 31 августа 2026 года.
Напомним, ранее иск о несостоятельности получило угледобывающее предприятие группы «Мечел» — АО «Холдинговая компания «Якутуголь».