Москва, 22 марта, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко охарактеризовал отношения Москвы и Брюсселя как «конфликтное сосуществование», передает корреспондент ИА REGNUM.

Council.gov.ru Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

«Если говорить о ЕС, то, наверное, лучшей характеристикой было бы сказать, что они находятся в кризисном состоянии. Такое конфликтное сосуществование», — сказал Грушко, выступая в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме: «Россия — Европа: реалии и перспективы».

Дипломат добавил, антироссийский санкции Евросоюза подвели двусторонние отношения к «опасной черте, когда возможность сотрудничества оказалась под вопросом».

Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву в феврале 2021 года заявил, что Россия не оправдала ожидания Брюсселя «по становлению современной демократии». Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как «разочаровывающие» и полные «растущего недоверия».

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