Брянск, , 12:35 — REGNUM Первый проекционный пешеходный переход появился в Брянской области. Инновационный объект начал работу в селе Толмачево, сообщили 22 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Инженерное устройство установили на одном из оживлённых нерегулируемых пешеходных переходов на автодороге регионального значения. Здесь рядом находятся остановка общественного транспорта и магазины. Проекционный переход оборудован дополнительной светодиодной индикацией — она включается при срабатывании специальных датчиков, реагирующих на движение пешеходов.

«Важно понимать, что проекция не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток, тем самым давая возможность водителю заблаговременно заметить пеших участников движения, среагировать и вовремя остановить свое транспортное средство», — уточнили в полиции.

Пешеходный переход установлен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».