Майами-Бич, , 12:33 — REGNUM Комендантский час в Майами-Бич продлён на три недели. Такое решение приняли местные власти в ходе заседания городской комиссию на фоне наплыва туристов и последовавших за этим беспорядков. Об этом 22 марта сообщает газета The New York Times.

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Так, чиновники одобрили закрытие знаменитой Ocean Drive как для автомобилей, так и для пешеходов с 20:00 до 06:00 на четыре ночи в неделю до 12 апреля. При этом передвигаться по улице разрешено жителям, гостя отеля и сотрудникам местных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта властями города Майами-Бич в американском штате Флорида из-за большого наплыва людей был объявлен режим чрезвычайного положения. Мэр города Дэн Гелбер сравнил возникшую ситуацию с фитилём, который может загореться, если не принять соответствующих мер безопасности, так как большинство отдыхающих не соблюдают карантинные меры.

В частности, в городе действует комендантский час с 20:00 по местному времени. На период с 21:00 до 06:00 закрывается въезд в город по трём главным автострадам, соединяющим Майами-Бич с Майами.