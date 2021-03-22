Москва, , 12:33 — REGNUM Расширяется программа переподготовки граждан, сообщил 22 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

Он рассказал, что в рамках национального проекта «Демография» расширяется программу переподготовки граждан.

«Рассчитываем, что ежегодно не менее 115 тысяч человек, у которых есть сложности с трудоустройством, смогут освоить востребованные на рынке профессии», — заявил глава правительства.

По словам Мишустина, обучение будет проводиться по всей стране, организацией будут заниматься агентства WorldSkills, национальный исследовательский Томский государственный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

В 2021 году на эти цели предусмотрено более 3 млрд рублей.