Красногорск, , 12:54 — REGNUM В Подмосковье в 2021 году планируется провести серию субботников. Об этом 22 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Мы начинаем подготовку к целому циклу субботников», — анонсировал он предстоящую работу.

Что касается традиционного субботника с участием жителей, то такое мероприятие в Подмосковье намечено на двадцатые числа апреля, отметил глава региона.

«Мы его обязательно проведем. Соответствующее поручение я уже дал», — подчеркнул губернатор Московской области.